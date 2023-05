Solo la vittoria. Non ha alternative oggi il Borussia Dortmund, scavalcato nello scorso turno dal Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga. I bavaresi hanno vinto sabato (2-1 al Werder Brema a domicilio), e così i gialloneri sono chiamati a portare a casa i tre punti per restare in scia alla truppa di Tuchel, adesso in vantaggio di quattro lunghezze. Al Signal Iduna Park arriva il Wolfsburg, settimo in classifica: fischio d'inizio alle ore 17,30.