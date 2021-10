Ieri le prime in Bundesliga, Bayern Monaco, Dortmund e Friburgo hanno vinto tutte e tre,. Nella nona giornata del campionato tedesco, la squadra di Seoane andrà in casa del Colonia, che arriva da un pesante 0-5 con l'Hoffenheim e ha bisogno di punti per entrare in zona europea. In settimana il Bayer ha pareggiato 1-1 con il Betis in Europa League, nelle ultime cinque gare di campionato ha totalizzato tre vittorie e due sconfitte.: gli ospiti hanno messo in fila tre vittorie consecutive in campionato grazie alle quali sono saliti a -1 dalla zona Champions, e vogliono ripartire subito con il piede sull'acceleratore dopo il ko in Conference League contro il Feyenoord. Allo Stoccarda servono punti salvezza per allontanarsi dalla zona rossa: una sola vittoria nelle ultime cinque partite e il rischio concreto di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.nel quale i padroni di casa vogliono dare continuità all'ultima vittoria contro il Furth arrivata dopo tre sconfitte nelle quattro gare precedenti; l'Eintracht ha vinto con l'Olympiacos in Europa League ma ha perso l'ultima partita in campionato con l'Herta Berlino.