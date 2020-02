Visiting Union Berlin leave Frankfurt with all three points after a Monday game that featured a stay-away fan protest. pic.twitter.com/ESKU7byuqZ — DW Sports (@dw_sports) February 24, 2020

La curva della Commerzbank-Arena di Francoforte è rimasta vuota stasera durante la partita tra. I tifosi di casa hanno protestato contro la decisione di far giocare la partita di lunedì. Nessuno spettatore in quella parte dello stadio, solo uno striscione: "Montag", lunedì. E sopra alla scritta un segnale di divieto. Come a dire: "Di lunedì non veniamo". E senza gran parte dei suoi tifosi la squadra di Hutter ha perso 1-2 contro l'Union Berlino.