Dopo aver esteso, di recente, il contratto con la compagnia di assicurazioni Allianz (130 milioni di euro in 10 anni),grazie a cinque accordi considerati “primari”. II Bayern, in gara anche quest’anno per il titolo nazionale, eccelle nel generare questonon solo in Bundesliga. Non a caso, infatti, è anche uno dei migliori club a livello continentale (al 3° posto per ricavi secondo un report Deloitte).ad appena due punti dalla vetta del campionato. Nel pomeriggio di oggi i gialloneri affronteranno in casa l’Union Berlino (3°, nella classifica provvisoria, a due punti proprio dal BVB), mentre il Bayern giocherà in trasferta contro il Friburgo.Un divario che appare ben visibile già nel settore delle sponsorizzazioni di maglia. Il Bayern infatti incassa più diAncora più visibile il divario se si analizzaI valori non si avvicinano neppure nel segmento “partner di manica”: Qatar airways investe 20 milioni sul Bayern, mentre il marchio GLS paga 8 milioni per essere visibile sulla divisa dei gialloneri. Sempre nelle sleeve sponsorship bisogna aggiungere i 55 milioni investiti, a livello stagionale, da Audi per apparire nelle gare delle coppe europee e in quelle nazionali.La forza del Bayern Monaco, rispetto agli avversari del Borussia Dortmund, è nel poter contare su sponsor-azionisti con. Un caso per tutti: lo sponsor tecnico Adidas, che, nel 2015, ha firmato il prolungamento dell’accordo fino al 2030. Un accordo “monstre” del valore stimato di 900 milioni di euro (60 milioni a stagione). Il BVB risponde con un sodalizio di 12 anni in scadenza nel 2028, ma di valore nettamente inferiore: 250 milioni di euro (20,8 milioni a stagione).redatto da Deloitte. Il Bayern Monaco è stabilmente al 3° posto della classifica europea (con oltre 611 milioni di euro di valore della produzione), mentre il Borussia Dortmund è solo al 12°.(per complessivi 342,5 milioni di euro). Un risultato economico persino superiore al giro d’affari complessivo del BVB: 337,6 milioni di euro di ricavi (in questo casoDati che confermano la bontà del progetto tecnico-sportivo del BVB, capace diesistente tra i due contendenti per il titolo nazionale.