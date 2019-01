Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, è terminata oggi con due partiite la 18esima giornata di Bundesliga: ha aperto alle 15.30 la sfida tra Norimberga ed Hertha Berlino, con i padroni di casa ultimi, che dopo aver vinto solo due volte in stagione ed essere a meno quattro dalla zona salvezza, cedono per 3-1 contro gli ospiti, che non vincevano da tre gare e si portano in zona Europa League. Decidono i gol di Ibisevic e la doppietta di Duda, rispettivamente a quota sette e nove gol in campionato. Chiude alle 18 il match della Veltins Arena tra Schalke e Wolfsburg: i padroni di casa hanno disputato un pessimo girone d'andata e hanno solo quattro punti di margine sulla zona rossa, mentre gli ospiti al contrario hanno fatto molto bene, sono reduci da sei gare senza sconfitte (5 vittorie e un pari) e possono ancora sognare la Champions.