Dopo il pareggio nell'anticipo di ieri sera tra Norimberga e Schalke, torna in campo la Bundesliga per la 29esima giornata di campionato.



Alle 15.30 quattro partite, tra le quali spicca lo scontro al vertice tra Lipsia e Wolfsburg, in lotta per la qualificazione alle prossime coppe continentali. Sfida a distanza tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, che inseguono l'Europa League rispettivamente contro Friburgo e Stoccarda. In campo anche il Borussia Monchengladbach, quinto in classifica a 4 punti di distanza dall'Eintracht quarto, impegnato contro il fanalino di coda Hannover.



Prosegue il duello per il titolo tra Bayern e Borussia Dortmund. Quest'oggi, dopo il 5-0 di settimana scorsa per i bavaresi nello scontro diretto, sono impegnati i gialloneri che, alle 18.30, ospitano al Signal Iduna Park il Mainz. Una sfida da vincere per tornare in vetta e mettere così pressione al Bayern, impegnato domani contro il Fortuna Dusseldorf.