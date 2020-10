Prosegue la, aperta ieri dall'anticipo tra Stoccarda e Colonia (1-1), con altre cinque gare in programma in questo sabato. Si partecon la sfida a distanza per la vetta della classifica: l', imbattuto e capolista ospita unin crisi (reduce da tre sconfitte consecutive); ilintanto, secondo a -1 dal Lipsia, cerca il terzo successo di fila contro l', zero sconfitte in questo campionato. Allo stesso orario il, fresco di pareggio contro l'Inter all'esordio in Champions League, va sul campo del, mentre ilè ospite dell', poi, ilprova a cancellare la sconfitta europea con la Lazio e affronta loDomani Wolfsburg-Arminia Bielefeld (15.30) e Werder Brema-Hoffenheim (18), lunedì Bayer Leverkusen-Augsburg (20.30).