Dopo il 4-0 del Dortmund ai danni dell'Eintracht, che ha inaugurato la 22esima giornata di Bundesliga, si riparte oggi alle 15.30. Occhi puntati sull'RB Lipsia, terza della classe, che può riportarsi prima (in attesa del Bayern, impegnato domani), pronto a ospitare il Werder Brema: la squadra di Nagelsmann non vince da 3 partite (2 pareggi e un ko) e ha perso lo scettro, mentre i verdi hanno perso 4 delle ultime 5 e sono penultimi in classifica.



IL PROGRAMMA - Sempre alle 15.30, l'Augsburg ospita il Friburgo, l'Hoffenheim attende il Wolfsburg, il Paderborn l'Hertha Berlino, che in settimana ha visto Klinsmann presentare le dimissioni da allenatore, l'Union Berlino il Bayer Leverkusen. Alle 18.30, infine, chiude il programma Dusseldorf-Borussia Monchengladbach, con gli ospiti quarti in classifica e pronti a rispondere al Dortmund.