Dopo le partite di ieri, che hanno visto la clamorosa rimonta del Borussia Dortmund, vittorioso per 5-3 sull'Augsburg grazie a un super Haaland, prosegue oggi la 18esima giornata di Bundesliga.



Si parte alle 15.30 con la sfida tra Hertha Berlino e Bayern Monaco: i bavaresi, distanti 7 punti dalla vetta, occupata dal Lipsia, hanno un solo risultato possibile.



Alle 18 invece la gara tra il Paderborn, fanalino di coda, e il Bayer Leverkusen, in corsa per un piazzamento in Europa.