Il Borussia Dortmund chiama, soffrendo, il Bayern Monaco è chiamato a rispondere alle 18 di oggi per mantenere in compartecipazione la leadership in Bundesliga. Ma, in attesa del match pomeridiano contro il Mainz, la 26esima giornata è caratterizzata da altri due appuntamenti: quello delle 13.30 tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, con i primi che possono accorciare a -2 la distanza dal quarto posto in caso di terza vittoria consecutiva e gli ospiti, in serie utile da 8 gare, ancora in corsa per l'Europa League.



Alle 15.30, l'Eintracht Francoforte vuole "festeggiare" il recente superamento del turno in Europa League ai danni dell'Inter con una vittoria contro il fanalino di coda Norimberga, un risultato che consentirebbe di portarsi a -1 dalla zona Champions.