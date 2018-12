Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Bundesliga tedesca per la 16esima giornata, che si disputa in infrasettimanale, tra questa sera e domani sera: apre alle 18.30 il Borussia Monchengladbach secondo della classe ospita il penultimo e disastrato Norimberga, che non vince da nove giornate, per accorciare dalla capolista Dortmund, già campione d'inverno. I gialloneri scendono però in campo alle 20.30 nel testa coda di Dusseldorf contro il Fortuna terzultimo, a meno due dalla quota salvezza, e vogliono mantenere il più 9 sulle rivali. Allo stesso orario altre due gare: ​l'Hertha Berlino ospita l'Augsburg con velleità d'Europa, da cui dista un punto, mentre gli ospiti sono solo a più due sulla zona rossa. Il Wolfsburg riceve invece lo Stoccarda, in un altro match Europa (per i verdi, che sono in serie positiva da quattro turni)- salvezza (per gli ospiti, a soli due punti dalla retrocessione.