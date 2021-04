Fin dal principio i club della Bundesliga hanno detto no alla Superlega e anche loro questa sera scenderanno in campo nel turno infrasettimanale della 30esima giornata con 4 gare in calendario.Tutte in contemporanea alle 20.30 occhi puntati sul Borussia Dortmund, uno dei club invitati e che ha rifiutato la partecipazione alla Superlega e che affronterà l'Union Berlino per cercare di accorciare la distanza con il 4° posto che vorrebbe dire Champions League.Quarto posto difeso dal Wolfsburg che arriva da due partite perse consecutive e che affronta uno Stoccarda ancora in corsa per un piazzamento europeo a fine anno e fermo a metà classifica.Werder-Mainz è sfida importante per allontanarsi il più possibile da una zona salvezza in cui può ancora essere risucchiato anche l'Hoffenheim che non vince da 5 gare e che ospita un Borussia Monchengladbach tornato in serie positiva (3 vittorie e 1 pareggio e a -4 da un piazzamento Europe League.