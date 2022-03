Dopo l’anticipo di ieri tra Bochum e Borussia Monchengladbach - interrotto sul 2-0 per gli ospiti per il lancio di un bicchiere di birra contro il guardalinee Gittelmann -Dalle 15.30, in campo: la corsa per i piazzamenti Champions e per la salvezza si infiamma, mentre per quanto riguarda le posizioni di vertice ilè chiamato a dare risposte convincenti dopo due pari consecutive che hanno leggermente rallentato l’inseguimento al Meisterschale.che ha recentemente perso contatto dal sesto posto, complici le tre sconfitte negli ultimi cinque turni.