Comincia questa sera il lungo weekend della quarta giornata di Bundesliga. A scendere in campo, alle 20.30, sono Stoccarda e Dusseldorf. I padroni di casa hanno bisogno di punti per allontanarsi dal terzultimo posto in classifica, mentre gli ospiti, attualmente a quattro punti, sperano di ripetere la bella vittoria ottenuta contro l'Hoffenheim nell'ultimo turno.