La tredicesima giornata di, apertasi ieri con la vittoria dello Stoccarda sul Mainz, prosegue con leIl match di cartello di questa tredicesima giornata è sicuramente quello fra(secondo a meno 1 dal Bayern, ma senza Haaland) e(sesto e rivitalizzato dopo l’esonero di Van Bommel). Contemporaneamente, l’(quindicesimo), ospita l’(sedicesimo) in uno scontro salvezza che inizia ad essere di importanza cruciale. Ilterzo in classifica, fa invece visita al(quattordicesimo), mentre il fanalino di coda(ultimo a un solo punto), attende l(decimo). Sempre alle 15.30 va in scena uno dei tanti derby della Ruhr, quello fra ile ilChiude il sabato di Bundes,, la capolista, chiamata a rialzarsi dopo la brutta sconfitta nel derby bavarese contro l’Augsburg. All’Allianz Arena arriva l’, penultimo in classifica, prima dello scontro scudetto di settimana prossima contro il Borussia Dortmund.