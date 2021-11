Dopo la sosta per le nazionali e l'anticipo di ieri che ha visto protagonista il Bayern Monaco, continua oggi con sei partite lain scena cinque gare: ilvuole mantenere il secondo posto e la distanza dalla capolista, rialzandosi dopo il ko di Lipsia, in casa contro unofin qui molto deludente, a un punto dalla zona rossa e a secco da quattro turni; il, rinato dopo l'arrivo di Kohfeldt e reduce da due vittorie di fila che lo hanno issato al quarto posto, va sul campo dell'penultima e a -2 dalla salvezza, mentre ilin serie positiva da cinque gare, vuole accorciare dalla zona Champions sul campo dell'ostico ma altalenantecosì come ilen, che non vince da quattro giornate e ospita iltre vittorie nelle ultime quattro. Chiude ildi Zakaria e Ginter, obiettivi di mercato delle squadre italiane, che prova a risalire dopo un avvio difficile ospitando ilultimo con solo un punto finora. Alle 18.30 è poi il turno dell'affascinante derby di Berlino: allo ​Stadion An der Alten Försterei l', ai piedi della zona Europa ma senza vittorie da tre gare, ospita l'che ha soli tre punti sulla zona rossa.