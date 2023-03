Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipo di ieri, continua oggi con cinque partite la 25esima giornata di Bundesliga. Alle 15.30 quattro sfide: il Wolfsburg va sul campo dello Stoccarda penultimo per sferrare l'attacco alla zona Europa, distante 5 punti, mentre l'altra penultima, lo Schalke, vuole continuare a risalire e portarsi a -4 dall'Augsburg, rivale in trasferta. In campo anche il Lipsia terzo, a -7 dal Bayern, ma reduce dall'eliminazione dalla Champions e ospite del Bochum, in piena lotta retrocessione. Sfida salvezza infuocata quella tra Hoffenheim ed Hertha, ultima e terzultima distanziate da appena due punti. Alle 18.30 tocca al Borussia Dortmund: l'inseguimento alla vetta, lontana due punti, passa dal campo del Colonia, che rischia di essere risucchiato verso il fondo della classifica.