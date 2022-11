La Bundesliga torna in campo nell'infrasettimanale per la quattordicesima giornata. Si parte alle 18.30: alla Volkswagen Arena, il Wolfsburg ospita il Borussia Dortmund per una sfida che mette già in palio punti pesanti, con i gialloneri (quarti a 25 punti) che inseguono il Bayern Monaco capolista (a quota 28). Alle 20:30, proprio i bavaresi ospitano all'Allianz Arena il Werder Brema. Stesso orario per Bochum-Borussia Moenchengladbach e Stoccarda-Hertha.