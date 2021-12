In Italia si gioca la Coppa Italia, in Germania è tempo di turno infrasettimanale.. Lewandowski e compagni proveranno a consolidare il primo posto e mettere in fila la quarta vittoria consecutiva contro uno Stoccarda che sta lottando per non retrocedere.Il Biefeld cercherà la prima vittoria casalinga contro il Bochum decimo e a -3 dalla zona europea;, il Mainz proverà a conquistare i tre punti per superare l'Union Berlino ed entrare in zona europea. Wolfsburg-Colonia è una sfida di centro-bassa classifica, tra due squadre in cerca di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.