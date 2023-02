Il largo successo, ottenuto nella serata di ieri, del Mainz in casa contro il Borussia Monchengladbach ha dato il via alla 22ª giornata di Bundesliga che prosegue alle 15.30 di oggi con ben 6 incontri. Grande protagonista il Borussia Dortmund che, in casa dell’Hoffenheim, tenterà di mettere la freccia sul Bayern Monaco, appropriandosi della vetta della classifica.



Il Lipsia e l’Eintracht Francoforte si sfideranno in un sentito match dal sapore d’Europa. Le due formazioni sono distanti solo un punto una dall’altra ed un successo può risultare decisivo per accorciare sul terzetto di testa ed inserirsi di gran carriera nella corsa alla qualificazione della prossima Champions League.



Hertha Berlino e Bochum sono chiamate a ritrovare la via del successo – e lo dovranno fare ai danni, rispettivamente, di Augsburg e Werder Brema – per dare una scossa alla propria stagione e rilanciare le speranze di salvezza.



Chiudono il programma Colonia-Wolfsburg e, alle 18.30, Schalke 04-Stoccarda con il club di Gelsenkirchen che, dopo aver fermato sullo 0-0 l’Union Berlino, deve continuare a macinare punti per togliersi al più presto dall’ultima posizione in classifica.