Si conclude, con la giornata di oggi, la 26ª giornata di Bundesliga. Apre le danze, alle ore 15.30, il match tra Colonia e Borussia Monchengladbach, partita di metà classifica per due formazioni che vogliono provare a dare un senso alla loro stagione. I padroni di casa cercheranno la via del successo per non essere risucchiato, in maniera preoccupante, nella zona che vede coinvolta la parte bassa della classifica. Al momento, sono solo 5 i punti di vantaggio del Colonia sulla zona retrocessione. ‘Gladbach che, invece, vuole affermarsi per rilanciare le proprie ambizioni europee, distante ora 10 punti.



Alle 17.30, l’ultimo match vede protagonisti il Werder Brema e l’Hoffenheim, in una sfida fondamentale specialmente per la squadra ospite, terzultima a pari merito con l’Hertha Berlino e con soli 2 punti di vantaggio sullo Stoccarda ultimo in classifica. Importante, quindi, trovare il successo per distaccarsi dalla parte bassa della Bundes.