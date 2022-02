La 24a giornata di Bundesliga si è aperta ieri con la vittoria dell'Hoffenheim con lo Stoccarda, oggi il turno del campionato tedesco va avanti con altre sei partite.(+3 dalla zona retrocessione) per riscattare l'ultimo ko col Mainz.: i bianconeri cercheranno di allontanarsi dagli avversari consolidando il sesto posto contro l'Herta in corsa per la salvezza, e il Colonia proverà il sorpasso cercando i tre punti in casa del Furth ultimo in classifica., che con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato giocherà in casa di un Eintracht Francoforte a metà classifica e che ha perso tre delle ultime cinque partite. Sono 28 le reti di Robert Lewandowski in Bundesliga; occhio, perché il polacco punta ad aumentare il bottino.