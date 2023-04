Giornata 28 della Bundesliga. Dopo i fuochi d'artificio delle big in campo sabato, il programma domenicale prevede 3 match. Si comincia alle 15:30 con Werder Brema-Friburgo. Si prosegue con l'ambizioso Union Berlino che se la vede con il Bochum alle 17:30. Due ore dopo Wolsfburg-Bayer Leverkusen per un posto in Europa.