Penultima giornata – 33ª - di Bundesliga che si apre alle 15.30 con Mainz-Stoccarda, match di assoluto rilievo per entrambe le formazioni. Padroni di casa alla ricerca di punti importanti per accorciare sulla zona europea, distante solo 4 punti, mentre è l’ultima chiamata per la compagine ospite. In caso di mancato successo, la retrocessione in Zweite sarebbe davvero ad un passo.



Si prosegue alle 17.30 con Augsburg-Dortmund. Augusta per centrare definitivamente la salvezza ma sarà un match di fondamentale importanza per i gialloneri: complice il successo del Lipsia sul Bayern, il Dortmund ha un’occasione d’oro per superare i bavaresi e prendersi la testa della classifica ad una sola giornata dal termine.



Alle 19.30, si chiude con il Bayer Leverkusen – fresco di eliminazione in Europa League per merito della Roma – di scena contro il Borussia Monchengladbach alla ricerca di punti per consolidare un piazzamento valido per le prossime coppe europee.