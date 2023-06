Serve un miracolo. L'Amburgo di Tim Walter ha bisogno dell'aiuto divino per sperare ancora nella promozione in Bundesliga, assieme a Darmstadt ed Heidenheim, dopo essere stato beffato da questi ultimi nell'ultima giornata di campionato e non essere riuscito a salire direttamente per la quarta stagione di fila: appuntamento questa sera alle 20.30 al Volksparkstadion, dopo che giovedì scorso è stato sconfitto 3-0 dallo Stoccarda di Sebastian Hoeness, nell'andata dello spareggio salvezza-promozione tra la terzultima in classifica della Bundesliga e la terza in classifica della Zweite Bundesliga. Gli anseatici dovranno vincere con tre reti di scarto per portare la contesa ai supplementari e ai rigori, con tutti gli altri risultati sarà il VfB a rimanere nella massima serie tedesca.