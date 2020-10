Al via la quinta giornata di Bundesliga, con un anticipo in programma in questo venerdì. Alle 20.30 si affrontano Stoccarda e Colonia: padroni di casa a caccia di un successo (sarebbe il quarto risultato utile consecutivo) per agganciare momentaneamente l'RB Lipsia in vetta alla classifica, ospiti invece che cercano il loro primo successo stagionale dopo aver ottenuto il primo punto del campionato nell'ultimo turno (pareggio con l'Eintracht Francoforte.