Carlo Pinsoglio compie 31 anni. Ecco gli auguri della Juventus, apparsi sul sito ufficiale bianconero:



"Trentuno candeline per Carlo Pinsoglio.



Un compleanno bianconero, come accade dal 2017, anche se Pinso ha un legame juventino che parte da quando era ragazzo e giocava nel nostro settore giovanile.



Pilastro dello spogliatoio della Juve, sempre presente quando chiamato in causa, professionale ogni giorno, Carlo con la Juve ha vinto tre Scudetti, due Supercoppa Italiane e una Coppa Italia.



Sempre con il suo grido di battaglia: "Dai un po', eh!"



Tanti auguri, Pinso!".