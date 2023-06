Il Corriere Fiorentino prova a tracciare un profilo di quello che dovrebbe essere l'identikit del nuovo mediano della Fiorentina, data per assodata la partenza di Sofyan Amrabat. Servirà, si legge, un profilo che garantisca buona tecnica abbinata a polmoni d'acciaio: "Qualche nome che farebbe al caso di Italiano c’è. Basta pensare a Nicolàs Dominguez (Bologna) il cui contratto scadrà tra dodici mesi e che, per il momento, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento. Più simile a Torreira invece, soprattutto per struttura fisica, è Maxime Lopez del Sassuolo. E poi Morten Hjulmand, che con la maglia del Lecce ha stupito tutti per quantità, qualità, personalità ed intelligenza. Idee, per il momento, in attesa che il mercato entri nel vivo."