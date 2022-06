Mancano solo i dettagli ma l’accordo è già cosa fatta: secondo quanto affermano numerose fonti inglesi, il prossimo allenatore del Burnley sarà Vincent Kompany. L’ex capitano del Manchester City torna dunque in Inghilterra e lo fa per allenare la squadra neo retrocessa in Championship. Il belga porterà con sé gran parte dello staff che lo ha accompagnato nell’avventura sulla panchina dell’Anderlecht, tra cui anche Craig Bellamy, ex compagno del difensore ai tempi del City.