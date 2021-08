Secondo il Daily Mail, il Burnley potrebbe beffare il Crystal Palace ed acquistare Will Hughes. Il centrocampista si sta allenando con l'U23 del Watford a causa del suo rifiuto di rinnovare e le eagles hanno offerto già 5 milioni di sterline per il 26enne, ma gli hornets lo valutano di più, motivo per cui hanno rifiutato. Al momento il club allenato da Patrick Vieira non ha intenzione di alzare la propria offerta, motivo per cui i clartes potrebbero approfittare della situazione e assicurarsi il giocatore.