Si chiude oggi con gli insoliti due posticipi del martedì la 24esima giornata di Serie A. Alle 20.45 c'è il derby della Mole, all'Allianz Stadium, tra Juventus e Torino. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più discussi con la moviola di Calciomercato.com:





JUVENTUS-TORINO ore 20.45

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Cecconi – Bercigli

Iv: Dionisi

Var: Di Paolo

Avar: Abisso



46' - Gol di Danilo: colpo di testa del difensore della Juve, che sbatte sul palo e torna in campo, ma aveva in precedenza varcato la linea di porta, come testimoniato dalla Goal line technology.



9' - Accelerata di Kostic sulla sinistra a bruciare Singo, l'esterno serbo arriva in area ma inciampa su se stesso. Chiedono il rigore i bianconeri, ma Chiffi fa cenno di proseguire.