Dopo una stagione ad alti livelli con la maglia del Verona, Antonin Barak farà ora ritorno all'Udinese, la società proprietaria del suo cartellino. In Friuli il centrocampista ceco potrebbe però rimanere poco tempo: il nome del giocatore è infatti finito nel taccuino del dt del Torino Davide Vagnati.



Barak, sotto la guida di Ivan Juric, è stato protagonista di un'ottima stagione e l'allenatore croato lo ha indicato come uno dei possibili rinforzi anche per la squadra granata.