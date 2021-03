Nella corsa per Erling Braut Haaland c’è anche il Bayern Monaco. Senza esporsi troppo, lo ha confermato direttamente l’allenatore Flick ai micorfoni di Sky Deutschland, in occasione del der Klassiker vinto in rimonta per 4 a 2: “Nulla può essere escluso nella vita, anche se ha un lungo contratto con il Dortmund ed è un obiettivo di molti altri club” - ha dichiarato.



Se dovesse andare in porto, si tratterebbe dell’ennesimo affare fra le due big di Germania, Bayern e Dortmund e Haaland ritroverebbe in Baviera il suo rivale per il titolo di capocannoniere, Robert Levandowski, anche lui arrivato dopo essere esploso al Westphalen Stadion.