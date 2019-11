Il rapporto con la Fiorentina è ai minimi termini, Conte lo studia, imbeccato anche da Oriali, che ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo in Nazionale. Lele garantisce, così come era accaduto per Stefano Sensi. Federico Chiesa è un profilo da Inter, uno che piace tanto ai nerazzurri, osservato ancor prima dell’avvento del tecnico salentino e che raccoglie sempre lo stesso interesse. Ausilio si era informato più volte anche in passato, l’ultima volta anche questa estate, ma Commisso aveva promesso di trattenere il calciatore e così è stato. Qualche mese dopo lo scenario potrebbe però essere cambiato, tra Chiesa e la società è gelo e l’Inter è attenta nel valutare l’evolversi di una vicenda che ad oggi non pare destinata ad un pacifico epilogo tra il calciatore e la società viola.



Conte lo stima, anzi, proprio l’ex c.t. è tra i primi promotori del suo talento. Il tecnico salentino apprezza Chiesa, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico e così Marotta e Ausilio hanno ricevuto il via libera a procedere. Certo, sarà necessario arrivare primi e, soprattutto, presentare al calciatore un progetto da sposare. La garanzia nerazzurra si chiama Antonio Conte, che presto potrebbe muoversi in prima persona per parlare con Enrico Chiesa, papà del calciatore. L’esterno vuole lasciare Firenze, nella sua testa ci sono nuovi traguardi da raggiungere e ambizioni da assecondare e quella nerazzurra potrebbe essere la strada giusta per un nuovo punto di partenza. Conte ci pensa, la Fiorentina chiede circa 50 milioni di euro, non è un’operazione impossibile. I soldi per l'acconto potrebbero arrivare dalla cessione di Gabigol.