Dalla Spagna danno in uscita ​Lucas Vazquez dal Real Madrid già nella sessione di gennaio. Lo spagnolo sta trovando poco spazio con le merengues tanto che diversi club avrebbero già sondato il terreno. Secondo El Desmarque, ci sarebbe anche la Roma sull'esterno classe '91. La concorrenza però è spietata visto che anche Arsenal e Bayer Leverkusen sono pronti a farsi sotto per l'ex Espanyol. I tedeschi in particolare avrebbero già pronto un assegno da 20 milioni di euro da presentare a Florentino Perez.