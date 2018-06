La Juve ha trovato l'intesa con il Valencia per Joao Cancelo. Notizia nell'aria da tempo, di fatto suggellata ieri nell'ultimo summit di Palazzo Parigi. Agli spagnoli andranno circa 38 milioni di euro, con modalità ancora da definire in questi giorni. Ma a questo punto tra Torino e Valencia, non c'è più nessuno che sembra poter mettere in discussione la riuscita dell'operazione. E nel frattempo la Juve vende. Schiacciando il piede sull'acceleratore perché la pratica Cancelo va archiviata in fretta, completando quell'opera già avviata tra la scorsa estate e gennaio riguardo quelle cessioni di talenti da sempre in orbita bianconera e che ora servono per sistemare la voce dei ricavi: da Romagna e Cassata fino a Mattiello e Lirola.

LA CASSA – Ecco che l'altro mercato ora entra nel vivo. Anche in entrata, come sottolinea l'operazione più volte rimandata e finalmente conclusa legata ad Andrea Favilli. Le prossime cessioni? Si lavora per trovare la soluzione migliore a proposito di Rolando Mandragora: il Monaco ha affondato il colpo, proponendo 20 milioni alla Juve e 2 l'anno al giocatore ma negando ai bianconeri un diritto di recompra. Che al contrario avrebbe trovando l'accordo con un club italiano, ma il Genoa non si avvicina a certe cifre mentre in corso ci sono nuovi discorsi con l'Udinese, che pure tratta per Emil Audero già vicino alla Sampdoria (richiesta 10 milioni più la possibilità di un riacquisto non troppo elevato). C'è poi Alberto Cerri, corteggiato dall'Eintracht Francoforte che già mette sul piatto 12 milioni aspettando che il giocatore dica sì alla Bundesliga. Ed il gioiello Moise Kean attende a sua volta che da Mino Raiola arrivi una proposta da una piazza ritenuta giusta, avendo già rifiutato ad esempio il Leganes: anche in questo caso non sarà solo importante l'aspetto economico, quanto la possibilità di poter in futuro riappropriarsi dei diritti sportivi del primo millennial bianconero. Prima l'altro mercato per stringere su Cancelo, poi si penserà a sfoltire anche la prima squadra tra big e meno big.



@NicolaBalice