Tra la Juve e Alvaro Morata c'è un ostacolo in più. È quello rappresentato dall'Arsenal. Ma è un ostacolo che non sta cogliendo di sorpresa il club bianconero, consapevole già da diverse settimane dell'interessamento dei Gunners per l'attaccante spagnolo. Nei tanti contatti per affrontare tanti argomenti avuti a gennaio, infatti, era emersa chiaramente anche la volontà di Mikel Arteta di completare il proprio attacco con Morata. Troppo presto o troppo tardi, comunque la Juve aveva deciso di trattenere Alvaro almeno fino al termine della stagione.sul piatto per i Colchoneros una cifra ben più alta di quella dei bianconeri, anche se comunque inferiore ai 35 milioni.Perché se è vero che il progetto tattico di Arteta potrebbe anche stuzzicare parecchio Morata, per quanto si stia complicando la marcia Champions dell'Arsenal, se è altrettanto vero che a livello economico andrebbe a guadagnare molto di più che in bianconero (anche lui dovrebbe rivedere l'attuale ingaggio da 5,5 milioni netti di almeno il 20%), è vero anche chee della famiglia sta costruendo insieme alla moglie Alice Campello. E non è un mistero che potendo scegliere lui, resterebbe alla Juve senza troppi ragionamenti. Ecco perché alla Continassa non si perde calma né fiducia, nessun gioco al rialzo è in programma.