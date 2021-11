L'Arsenal avrebbe superato il Barcellona per la corsa a Sterling. Come riporta il The Sun, i Gunners sono in pole per l'esterno del Manchester City e sono disposti a spendere 45 milioni di sterline per prenderlo a gennaio. Sempre secondo il giornale inglese, l'Arsenal avrebbe superato il Barcellona perché Xavi avrebbe cambiato i piani per il mercato invernale.