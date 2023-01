C’è un Milan vincente, in attesa dell’undici in campo (almeno in questa prima parte dell’anno), ed è la squadra commerciale rossonera. E’ di poche ore fa l’annuncio del professionista tedesco Maikel Oettle scelto come direttore commerciale.. In particolare, il nuovo modello, messo in campo da Casper Stylsvig (Chief Revenue Officer), ha l’obiettivo di accelerare il processo di acquisizione di nuovi partner, la vendita degli asset commerciali, inclusi i media rights, e la generazione di collaborazioni strategiche per la valorizzazione del marchio AC Milan.(+65% rispetto solo ad un anno fa), includendovi la parte “premiale” dei contratti.a stagione per apparire sulla prima squadra e su altre selezioni rossonere (femminile e le Academy).Lo sponsor tecnico dei rossoneri, così come Emirates, ha più che raddoppiato gli investimenti precedenti, a conferma dell’interesse per il marchio lombardo sempre più proiettato a livello internazionale. Su entrambi gli accordi c’è una base a incentivi, che arricchisce ulteriormente il partenariato in esame. Più contenuti, anche se di valore, i contratti di Wefox (retro sponsor di maglia) e BitMex (sleeve partner).Nella stagione in corso,, perché il club rossonero sta puntando ad un numero inferiore di aziende per seguire, con maggiore attenzione le iniziative di “attivazione” e “ingaggio” destinate ai milioni di tifosi sparsi nel mondo. Un ulteriore sviluppo è collegato alla internazionalizzazione del brand, soprattutto in Medio Oriente e Asia, dove le fan base vedono la squadra di Pioli come uno dei prodotti calcistici più interessanti da seguire sia in tv che a livello digitale.