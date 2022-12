'C'era una volta in America', capolavoro del cinema. Chi è amante del genere gangster l'avrà visto cinque, dieci, cento volte. Non un grande successo appena uscì nel 1984, ma negli anni si è rifatto con tanto di interessi e oggi è considerato uno dei film più belli di sempre. C'era una volta in America, già: quella MLS di Pelè e Chinaglia, di Beckham e Ibrahimovic, passando per Pirlo e tanti altri. La regia non è di Sergio Leone ma di tutti quei club che hanno convinto alcuni top player del calcio internazionale a volare in Usa.



Nella nostra gallery quasi cinquant'anni a stelle e striscie tra i 20 giocatori che hanno giocato in MLS