Antonio Cabrini, ex giocatore della Juventus e della Nazionale, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport:



"Quelle mosse che coinvolgono Lukaku che torna all’Inter e Pogba che rientra alla Juve, o almeno così pare, le vedo certamente come acquisti importanti ma soprattutto come innesti di due autentici leader nei rispettivi reparti. Acquisti belli e mirati".



DYBALA-INTER - "Penso proprio di sì ma io lo vedrei benissimo in Spagna: sarebbe l’ideale per lui".



ISCO - "Proprio due giorni fa guardavo la lista degli svincolati e scopro Isco. Capisco che guadagnerà un’infinità di soldi, magari 8 milioni, ma ha 29 anni e fatto 250 gol. Se fossi una squadra italiana ci proverei, ovviamente trattando sugli emolumenti perché un elemento qualitativo ed esperto così a parametro zero è un’occasione strepitosa",