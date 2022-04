È stata espulsa lache in un vocale Whatsapp. Il messaggio audio della donna, 50 anni, era stato inviato due settimane fa nella chat con i capireparto del supermercato in via del Circuito. A causare l’ira della direttrice, il ritrovamento di un assorbente fuori dal cestino del bagno. Al quale ha seguito un vocale molto duro, in cui la donna minacciava:. Parole che sono arrivate anche alle 12 dipendenti del punto vendita abruzzese, alle quali la direttrice ha aggiunto l’ulteriore intimidazione di “contestazioni disciplinari a tappeto” e “mancati rinnovi di contratto a tempo determinato” se non fosse riuscita a risalire al nome dell’impiegata., chiedendo provvedimenti al direttivo della Cooperativa Conad. La risposta è stata un’indagine interna che ha portato al licenziamento immediato della direttrice. “Non possiamo accettare un comportamento come quello che, purtroppo, abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici di Pescara”, ha detto l’amministratore delegato della Cooperativa Conad Adriatico.Il rapporto tra la casa madre e le filiali locali sarebbe infatti regolato da un contratto, quindi né la proprietaria né i lavoratori sono formalmente facenti parte di Conad.La direttrice sarà esclusa “per lunghissimo tempo” dalla catena di supermercati. Tuttavia, riporta l’Ansa, momentaneamente la soluzione sarà quella di separare punto vendita e marchi. Tradotto: