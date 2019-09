Martin Caceres, difensore della Fiorentina arrivato in estate da svincolato, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport:



Perché la Fiorentina?

"Avevo parlato con il direttore Pradè, oltre ad aver visto il mix giusto di giocatori giovani e di esperti, con Ribery in testa, ho capito che questa era la soluzione giusta per le mie ambizioni".



Futuro?

"Voglio metterci le radici. Starci almeno 3, 4, 5 anni. Sono stato un giramondo fino ad oggi . Ho trovato casa e voglio starci con la mia famiglia".



Giovani?

"Castrovilli, non lo conoscevo. Credetemi, è davvero tantissima roba. Adesso deve solo continuare in questa direzione. Può fare bene Ranieri, così come Sottil, altro che dopo averlo visto contro il Napoli mi ha lasciato senza parole. Dite che deve tornare di più indietro? Vero, ma basta dirglielo una volta".



Favorita per lo Scudetto?

"Ancora la Juventus".



Anti-Juve?

"L'Inter, grazie a Conte in panchina".