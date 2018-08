L'ex difensore di Milan e Roma Cafù parla a La Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A. Per il brasiliano la Juventus non è imbattibile: ​"Inarrivabile? E con Cristiano Ronaldo la distanza con le rivali si allarga, lo so. Tutto vero, ma non si può cominciare un campionato senza sognare di vincerlo. Tutte le grandi imprese nascono dalla volontà e dalla fiducia. ​Quando giochi per Roma e Milan hai il dovere di sognare lo scudetto, come mi è successo sia a Roma che a Milano. Ho ricordi pazzeschi dei miei anni italiani.