L'agente di Nahitan Nandez, Pablo Bentancur, ha parlato a LaLazioSiamoNoi soffermandosi anche sul futuro del centrocampista: "Per il Cagliari questi sono stati due anni durissimi. Anche per il giocatore. Per fortuna abbiamo visto il Cagliari arrivare alla vittoria che li ha riportati in Serie A, dove meritano di stare. Ho parlato con il Presidente e la società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, lo posso dire pubblicamente, di andare a cercare una proposta per far recuperare l'investimento importante del Cagliari. Il Presidente spese qualcosa come 18 milioni, e c'è anche una percentuale da girare al Boca. Ho sentito già alcune proposte. In Italia presto si saprà da chi. Io non voglio fare nomi al momento, perché ho fatto una promessa. Ci sono un paio di società importanti in Italia, e dovrò lavorare sia per il giocatore, sia per il Cagliari, per recuperare l'investimento. Il calciatore, ci tengo a dirlo, comunque porta questa esperienza nel cuore. La Sardegna è entrata nel cuore a lui e alla sua compagna. Nandez è un uomo che abita in un mondo diverso dai personaggi del calcio. Pastori, pecore, sei-sette cani, cinghiali. Un personaggio unico".