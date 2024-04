Cagliari: Alberto Dossena nel mirino di mezza Serie A. Il futuro sarà quindi targato Mateusz Wieteska?

Cinque partite da disputare e solamente. Questa la situazione del Cagliari di Claudio Ranieri che domani, nel cosiddetto “Monday Night”, farà visita al Genoa, squadra che con una vittoria andrebbe a conquistare praticamente una salvezza che già così appare ormai quasi certa. Non si può dire la stessa cosa dei sardi che comunque, in caso di tre punti, andrebbero a dormire sonni molto più tranquilli di quelli attuali, visto che, nelle prossime gare ci saranno anche le sfide dirette contro Lecce (quasi salvo) e Sassuolo (attualmente al penultimo posto).

Nonostante ciò il Cagliari deve già, a prescindere dalla categoria in cui scenderà in campo. Questo perché alcuni giocatori hanno attirato l’attenzione di altre squadre e quindi si iniziano a muovere i primi interessamenti. Tra tutti troviamo le prime voci intorno, difensore legato ai rossoblù sino al giugno del 2027. La sua prima stagione nella massima serie si può definire più che positiva. Per lui 32 presenze condite addirittura con- di cui una contro la Juventus - e ben 3 assist. Con le sue prestazioni rocciose ha dimostrato assoluta affidabilità e questo, oltre al fatto di essere un buon prospetto italiano, sta portando i primi timidi interessamenti da parte di alcuni club italiani.

Il Napoli è stata la prima squadra a mettere sul taccuino l’ex difensore dell’Avellino, visto che, a fine stagione, dovrà rivoluzionare la propria rosa ed in difesa nessuno dei presenti è sicuro del posto. Negli ultimi giorni però a far notizia è stato l’interessamento da parte del, che, con molta probabilità la prossima stagione vivrà un sogno disputando la Champions League. Un sogno che potrebbe far gola anche allo stesso Dossena. Fiorentina, Torino e Sassuolo (in caso di permanenza in Serie A) sono le altre squadre accostate a lui per il momento. Non è inoltre da escludere la possibile manifestazione di interesse da parte di altre squadre europee.

Arrivato nel 2022 per una cifra pari a(più 40.000 di bonus per la promozione). Occhio però, in caso di retrocessione il suo prezzo potrebbe calare vertiginosamente e le dirette interessate potrebbero approfittare di questo. Il ragazzo ha sempre dichiarato di trovarsi bene nell’Isola ma bisognerà vedere dinanzi ad offerte (e possibilità) molto più allettanti. Nel frattempo,, non farà parte della spedizione di domani in casa genoana. Un infortunio che complica i piani del tecnico Claudio Ranieri.

L’ex allenatore del Leicester dovrà sostituire il centrale italiano in una sfida molto delicata. La prima scelta potrebbe essere quella legata al greco Pantelis Hatzidiakos, ma, che nelle ultime tre partite, quelle considerate impossibili e che hanno visto i sardi conquistare 5 punti contro Atalanta, Inter e Juventus, è sempre entrato negli ultimi cinque minuti di gara per dare esperienza e solidità per bloccare le ultime incursioni avversarie. La stagione del polacco non è stata certamente indimenticabile ma il suo futuro, visto anche l’investimento di quasi 5 milioni di euro, e l, lo confermeranno nella rosa rossoblù sia in caso di permanenza in Serie A che in caso di retrocessione.