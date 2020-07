Oltre a Inter-Bologna,si completa con altre 6 partite, tra le quali spicca il match delle 21.45 tra. Molto più delicata è la situazione dei giallorossi, che ritrovano Zaniolo tra i convocati ma che arrivano a questo appuntamento con due ko di fila sul groppone e i venti dell'ennesimo ribaltone tecnico-societario sullo sfondo.Alle 19.30,. In chiave Europa, attenzione anche a Parma-Fiorentina (sotto osservazione tra i viola la posizione del tecnico Iachini) e Brescia-Verona. Completano il quadro gliOre 19.30CAGLIARI-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONICragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. ZengaGollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Zapata, Gomez. All. GasperiniArbitro: La PennaPARMA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONISepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D'AversaDragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. IachiniArbitro: AbissoBRESCIA-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONIJoronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. LopezSilvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine. All. JuricArbitro: PiccininiSAMPDORIA-SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONIAudero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Gabbiadini. All. RanieriLetica; Cionek, Vicari, Salamon, Sala; Murgia, Valdifiori, dabo; Castro; Cerri, Petagna. All. Di BiagioArbitro: GiacomelliUDINESE-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONIMusso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. GottiPerin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Cassata, Sturaro, Barreca; Pinamonti, Sanabria. All. NicolaArbitro: Orsato