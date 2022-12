Il Cagliari va avanti con Liverani. Nonostante la sconfitta di ieri contro la Ternana - decisivo un rigore di Falletti e un altro sbagliato da Pavoletti - la società rossoblù ha ribadito la fiducia al tecnico. Sia il presidente Giulini che tutta la dirigenza hanno fatto sapere a Liverani di essere soddisfatti della prestazione della squadra alla quale è mancato solo il gol.



Il Cagliari sta attraversando un momento complicato: è 12° in campionato a +4 sulla zona playout, prima del ko di ieri nell'anticipo della 16a giornata di Serie B aveva messo in fila cinque pareggi e i tre punti mancano dal 15 ottobre scorso (2-1 in casa col Brescia). Domenica affronterà il Perugia per cercare la svolta. La società ha fiducia nell'allenatore, il Cagliari ha deciso: avanti con Liverani.