Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia. Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica. Il Cagliari, fresco di vittoria contro la Sampdoria, ospita il Bologna, che il 6 non ha giocato contro l'Inter. La partita è a rischio rinvio per il Covid.



09/01/2022 Domenica 14.30 Cagliari-Bologna - Dazn



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theathe; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Dijks; Skov Olsen, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic.