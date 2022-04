Stefano Capozucca, ds del Cagliari, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Genoa: "Guardiamo le avversarie ma pensiamo al nostro cammino. Nella prima parte il nostro è stato orrendo e ora stiamo crescendo. Mi aspetto una partita delicata per entrambe le squadre, soprattutto per il Genoa. Noi abbiamo desiderio di vincere, sarà una partita molto accesa. Speravo di arrivare a questa partita con una classifica diversa per entrambe, detto da ex Genoa".